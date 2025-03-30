ВОЗ потребовала 8 млн долларов на помощь Мьянме и Таиланду

После разрушительного землетрясения необходимо обеспечить Мьянме и Таиланду помощь в лечении пострадавших и восстановлении системы здравоохранения. Для этого потребуются восемь миллионов долларов, объявила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

«ВОЗ срочно требуется восемь миллионов долларов для оказания неотложной травматологической помощи, предотвращения вспышек заболеваний и восстановления основных служб здравоохранения в течение следующих 30 дней», — заявили авторы отчета по ситуации в Мьянме.

Международная организация отправила почти три тонны медицинских принадлежностей в больницы в Мандалае и Нейпьидо, в том числе аптечки и многоцелевые палатки. Для поддержки экстренных служб в Мьянму прибыли аварийно-спасательные бригады из Китая, Индии, Малайзии и России.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме и распространилось на соседние страны, в том числе Таиланд. Погибли, по официальным данным, более 1700 человек.