В МЧС назвали самый пострадавший от землетрясений район Мьянмы
МЧС направит группировку в пострадавший от землетрясения Мандалай
МЧС России в течение дня отправит мобильную группировку в город Мандалай, в наибольшей степени пострадавший от землетрясения в Мьянме. Об этом сообщил руководитель сводного отряда ведомства Сергей Воронцов.
«Мы находимся в городе Нейпьидо. В течение дня отсюда в Мандалай отправят мобильную группу для определения масштабов разрушения и проведения разведки. В ближайшие сутки планируем провести расчеты и вывести в город Мандалай основную группировку», — уточнил он.
Глава отряда подчеркнул, что российская помощь в Мьянме очень нужна.
«К сожалению, здесь нет такого порядка работы, как в России. Мы собираем скудную информацию от губернаторов, вырисовывается картина, что в Мандалае самая сложная обстановка», — добавил он.
Ранее в Мьянму прибыл спецборт МЧС России с аэромобильным госпиталем.