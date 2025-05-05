Волонтеры спасли запутавшегося в леске дельфина у берегов Крыма
RT: у берегов Крыма волонтеры освободили запутавшегося в сетях дельфина
Волонтеры отыскали в море запутавшегося в сетях дельфина, которого ранее заметили у берегов Крыма. Об этом со ссылкой на добровольцев сообщил RT.
Накануне отдыхающие на яхте заметили животное. По их словам, клюв и хвост дельфина были обмотаны леской.
При чем снасть уже успела врасти в мягкие ткани. Тогда туристам не удалось самостоятельно освободить животное.
После этого волонтеры вышли в море, отыскали и освободили запутавшегося дельфина.
За первую неделю марта на побережье Краснодарского края обнаружили 22 погибших дельфина. Количество случаев резко увеличилось по сравнению с февралем. По словам специалистов, это связано с наступлением сезона выбросов китообразных, который обычно длится в Черном море с марта по июнь.