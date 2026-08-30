Вода, камни и холод. Ученые предупредили 15 млн человек об угрозе прорыва ледниковых озер

NC: 15 миллионов человек могут оказаться в зонах прорыва ледниковых озер

Около 15 миллионов человек по всему миру оказались в зоне потенциального затопления из-за прорывов ледниковых озер. Исследование ученых Нортумбрийского университета опубликовал журнал Nature Communications .

Ледниковые озера формируются, когда талая вода отступающих ледников скапливается за естественными плотинами. При разрушении таких преград вниз по долине за считаные минуты устремляются потоки воды, льда и камней, которые способны разрушить расположенные ниже поселения, дороги и мосты.

Исследователи выяснили, что примерно 300 тысяч человек живут менее чем в пяти километрах от потенциально опасных водоемов. В целом угроза затопления распространяется на территории в радиусе до 50 километров ниже по течению.

Наиболее уязвимыми стали горные районы Гималаев и соседних хребтов. Более половины всех людей, которым угрожают такие наводнения, живут в Китае, Индии, Пакистане и Перу.

В Андах число ледниковых озер с 1990 года выросло на 93%, однако регион до сих пор не изучили до конца.

Ученые отметили, что опасность зависит не столько от площади озера, сколько от плотности населения и уязвимости территорий ниже по течению. Авторы призвали направить больше ресурсов на мониторинг горных районов, где быстрый рост озер сочетается с бедностью и увеличением численности населения.

Ранее жертвами разрушительного наводнения в Гималаях на границе Непала и Китая стали 675 человек. Судьба еще около двух тысяч человек остается неизвестной, включая 213 иностранцев и восемь россиян, связь с которыми до сих пор не установили.