Вода, камни и холод. Ученые предупредили 15 млн человек об угрозе прорыва ледниковых озер
NC: 15 миллионов человек могут оказаться в зонах прорыва ледниковых озер
Около 15 миллионов человек по всему миру оказались в зоне потенциального затопления из-за прорывов ледниковых озер. Исследование ученых Нортумбрийского университета опубликовал журнал Nature Communications.
Ледниковые озера формируются, когда талая вода отступающих ледников скапливается за естественными плотинами. При разрушении таких преград вниз по долине за считаные минуты устремляются потоки воды, льда и камней, которые способны разрушить расположенные ниже поселения, дороги и мосты.
Исследователи выяснили, что примерно 300 тысяч человек живут менее чем в пяти километрах от потенциально опасных водоемов. В целом угроза затопления распространяется на территории в радиусе до 50 километров ниже по течению.
Наиболее уязвимыми стали горные районы Гималаев и соседних хребтов. Более половины всех людей, которым угрожают такие наводнения, живут в Китае, Индии, Пакистане и Перу.
В Андах число ледниковых озер с 1990 года выросло на 93%, однако регион до сих пор не изучили до конца.
Ученые отметили, что опасность зависит не столько от площади озера, сколько от плотности населения и уязвимости территорий ниже по течению. Авторы призвали направить больше ресурсов на мониторинг горных районов, где быстрый рост озер сочетается с бедностью и увеличением численности населения.
Ранее жертвами разрушительного наводнения в Гималаях на границе Непала и Китая стали 675 человек. Судьба еще около двух тысяч человек остается неизвестной, включая 213 иностранцев и восемь россиян, связь с которыми до сих пор не установили.