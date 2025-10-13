Власти Казахстана не нашли нарушений в купании Павла Дурова в озере Кольсай-2

Павел Дуров не нарушил законов Казахстана, искупавшись в озере Кольсай-2 в национальном парке в Алматинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов республики.

По данным министерства, на берегу озера не было знаков, запрещающих купание. Вместе с тем, поскольку у Дурова огромная аудитория, чиновники предложили рассматривать ситуацию как рекламу природных красот Казахстана, которыми можно привлечь туристов.

Ранее зампредседателя Комитета административной полиции МВД Казахстана Алексей Милюк сообщал, что основателя Telegram могут привлечь к ответственности и оштрафовать на сумму до 39 320 тенге (чуть более 70 долларов).

Администрация самого парка сообщила ТАСС, что привлекать к ответственности Дурова не будут, но сотрудников учреждения, не уследивших за бизнесменом, накажут в дисциплинарном порядке.