Вильфанд оценил вероятность снега в центре европейской части России

Вильфанд: в центре европейской части России на предстоящей неделе снега не будет

Центральные регионы России продолжат оставаться без снежного покрова в ближайшие недели. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что сейчас снегом уже покрыто до 60% территории страны. По его словам, в центре европейской части РФ в ближайшее время снега не прогнозируется.

на большей части страны в настоящее время температура воздуха превышает средние показатели для этого времени года. В Центральном федеральном округе наблюдаются аналогичная погода.

Ранее метеоролог Александр Сергеев предупредил, что предстоящий ноябрь может оказаться аномально суровым. А вот ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предположила, что снегопады накроют Москву и центральные регионы в первых числах ноября.