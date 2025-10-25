Метеоролог Сергеев: ноябрь может стать одним из самых суровых за последние годы

Предстоящий ноябрь может оказаться аномально суровым. Об этом NEWS.ru рассказал метеоролог Александр Сергеев.

По его словам, некоторые метеорологические модели и обновленные расчеты показали, что предстоящий ноябрь может разительно отличаться от предыдущих.

Традиционные для этого времени года характеристики окажутся иными, так как в течение октября оттепели сменялись резкими похолоданиями. Кроме того, нестабильную погоду формировали аномально влажные воздушные массы из Арктики и с южных поясов.

«Вполне возможно, он станет одним из самых суровых за последние десятилетия», — пояснил Сергеев.

Ранее ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предположила, что в первых числах ноября Москву накроют снегопады.