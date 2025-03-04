В заповеднике «Земля леопарда» раскрыли, зачем кошачьи трутся мордой о предметы

Кошачьи трутся мордами о предметы, чтобы оставить на них метки через особые железы, выделяющие секрет. Об этом рассказали в пресс-службе дирекции заповедников «Земля леопарда».

Руководство опубликовало видео с амурским тигром, который идет по берегу, но внезапно меняет траекторию и начинает ласкаться к лежащему на земле бревну, то трясь об него, то облизывая.

«Наверное, красавец хочет „переметить“ того, кто был здесь до него», — заявили в пресс-службе.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков предупредил об опасности стрекочущих или скрипящих звуков, которые издают кошки, наблюдая за птицами.

В январе центр «Амурский тигр» опубликовал трогательные кадры из жизни тигриной семьи в Дурминском хозяйстве в Хабаровском крае.