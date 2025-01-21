Заботливая тигрица с детенышами попала на видео в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сняли на видео эпизод из жизни тигриной семьи. Кадры опубликовал Центр «Амурский тигр» .

Хищников запечатлела фотоловушка в Дурминском хозяйстве в районе имени Лазо. На видео тигрица Желтобокая вылизывает одного из тигрят с ног до головы, он в ответ вылизывает морду своей мамы.

Попутно самка убрала окатыши льда с лап своего чада. Немного заботы досталось и второму детенышу.

Ранее центр «Амурский тигр» обнародовал правила, которых следует придерживаться во время встречи с хищником. В первую очередь нельзя поворачиваться к животному спиной, так как это может спровоцировать атаку. Также важно оставаться спокойным и смотреть прямо на животное.