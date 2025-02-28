Ветеринар Шеляков: щебетание котов может быть признаком болезни

Пользователи Сети обсуждают необычный феномен, получивший название «экекек». Речь идет о щебетании кошек во время наблюдений за птицами. В беседе с РИАМО причину объяснил ветеринарный врач Михаил Шеляков.

По его словам, такое поведение может свидетельствовать не только об эмоциях питомца, но и о возможных проблемах со здоровьем.

«Кошки не мяукают друг с другом или с другими животными. В общении с внешним миром они используют гораздо более разнообразную гамму звуков: урчание, утробные звуки и другие необычные звуки», — отметил врач.

Он предупредил, что стрекочущие или скрипящие звуки могут указывать на проблемы с ротовой полостью, включая болезни зубов. Другим возможным фактором являются паразиты в кишечнике, а также серьезные заболевания почек, добавил сайт pravda-nn.ru.