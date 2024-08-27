В России запустили первое медитативное шоу в формате slow life в соцсетях

Российские интернет-пользователи смогут узнать больше о природе и расслабиться за просмотром медитативного онлайн-шоу «Живые вещи». Соцсеть «Одноклассники» запустила его совместно с блогером Катериной Пискуновой.

Жительница Нижегородской области победила в конкурсе креативных концепций «БлогШоу», поэтому запустит свой проект.

Она покажет местную флору и фауну, научит жить в гармонии с окружающим миром, использовать растения в кулинарии и быту. Пискунова и команда профессионалов создали ролики в формате макросъемки, с использованием редких рехаус-объективов, записью разных звуков и ненавязчивой инструментальной музыки.

Картинки будут сопровождать шелест листьев, звуки воды и ветра в стиле АСМР (автономная сенсорная меридиональная реакция — приятное покалывание, которое люди чувствуют в ответ на звуковые и визуальные стимулы). Само шоу будет выходить только в ОК в группе блогера «Живые вещи».

«Видео в формате slow life — растущий тренд. Но им практически не занимаются профессионалы. Всего десяток контент-мейкеров по всему миру. Мы поняли, что можем стать первой в России командой, кто подошел к slow life не с телефоном в руке, а с большой экспертизой и профессиональным оборудованием», — заявил режиссер проекта Иван Губин.

Незадолго до запуска шоу «Одноклассники» объявили о еще одном изменении. Соцсеть создала новую систему приватности публикаций.