Сегодня 22:31 В ОК запустили новую систему приватности публикаций 0 0 0 Фото: Соцсеть «Одноклассники» Технологии

Соцсети

Технологии

Соцсеть «Одноклассники» обновила систему приватности публикаций. Теперь пользователи могут выбирать, кто увидит их пост на странице — только друзья, все зарегистрированные в ОК или аудитория сервиса «Увлечения».

Благодаря новой системе можно ограничить доступ к отдельно взятым постам и реакциям на них для незнакомцев, даже если профиль автора открыт. Если все заметки видят только друзья, то какую-либо отдельную запись — вся аудитория соцсети или наоборот. Новая система также ограничивает видимость «классов» в ленте: если пользователь ограничил видимость публикации только для друзей, то их реакции на заметку не появятся в ленте посторонних пользователей. «Мы видим растущую потребность пользователей делиться своими мыслями и контентом с ограниченным кругом лиц. Многие люди рассматривают свой профиль в ОК как личное пространство и не всегда хотят получать комментарии или реакции на контент от посторонних», — отметил директор по продукту в соцсети Александр Москвичев.

Фото: Соцсеть «Одноклассники»

Он пояснил, что новую систему приватности запустили, чтобы сделать среду для общения в ОК еще более комфортной. Она позволяет не только ограничить видимость публикаций в ленте, но и реакций на нее, даже если профиль полностью открыт.

В системе объединили все настройки приватности публикации, включая возможность размещать заметку в «Увлечениях». Для этого нужно выбрать нужный параметр при публикации: она появится в сервисе после модерации и проверки редакторами ОК в свободном для всех пользователей доступе. Опция подойдет для публикаций, посвященных хобби и предназначенных для широкой аудитории, которой близки интересы автора. Благодаря этому посты получат еще больший отклик, а пользователь — обратную связь и советы единомышленников. Возможность ограничить доступ ко всей ленте пользователя ОК сохранили. Чтобы это сделать, необходимо перейти в настройки профиля и в разделе «Приватность» указать, кто может видеть ленту — все пользователи или друзья. После этого публикации будут отображаться и в «Заметках» на личной странице: закрытые от посторонних публикации увидят только друзья. Приватность можно изменить и после размещения публикации. Ограничивать комментарии у аудитории ОК уже была: пользователи могли запретить другим комментировать определенные посты. Соцсеть активно внедряет новые технологии для создания более комфортной среды для общения и увлечений.