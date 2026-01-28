В Домодедове коммунальщики вышли на уборку улиц от снега в две смены

В Домодедове две дорожные бригады вышли в ночную смену, чтобы расчистить дороги от скопившегося снега. В городе до этого прошел интенсивный снегопад.

На уборке задействовали две бригады, в каждой из которых по семь человек, четыре грузовых автомобиля и один погрузчик. Коммунальщики грузили собранный снег на грузовики, которые вывозили его на специализированный полигон за городом.

По словам водителя погрузчика Абдурасула Ахмедова, люди работают в две смены, каждая из которых длится по восемь часов: первая — с 06:00 до 19:00, а ночная — с 21:00 до 06:00.

«План почистить две улицы — Рабочую и Ленинскую. Постараемся до утра, чтобы в школу можно было ходить ребятам, чтобы дорогу почистили», — сказал он.

В Домодедове в ночную смену на уборке снега также задействовали шесть тракторов с щетками.