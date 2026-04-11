В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр: в Москве и области объявили желтый уровень опасности из-за тумана

В Москве и Московской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за тумана. Об этом сообщили в Гидрометцентре России .

По данным синоптиков, опасные метеоусловия возможны в ближайшую ночь и утренние часы воскресенья. Предупреждение действует до 09:00 12 апреля.

«Ночью и утром 12 апреля в отдельных районах Москвы и Московской области ожидается туман», — отметили в Гидрометцентре.

Что касается температуры воздуха, то синоптик Евгений Тишковец предсказал москвичам холодную пасхальную ночь. Он отметил, что в Москве в этот период столбик термометра может опуститься до нуля градусов. Днем в воскресенье погода вернется в климатическое русло апреля.

Ранее в Москву и Подмосковье фактически вернулась зима — со снегопадами и ночными заморозками.