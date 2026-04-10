Легкий укор зимы: почему в Москве и Подмосковье выпал снег и какой будет погода на Пасху

Перед Пасхой в Москву и Подмосковье фактически вернулась зима: после рекордно теплого марта апрель удивил снегопадами и ночными заморозками. Метеорологи успокаивают: арктическое вторжение будет кратковременным, а к празднику воздух успеет прогреться. Почему апрельский снег — не аномалия, будут ли скачки давления влиять на самочувствие метеозависимых людей и когда ждать устойчивого тепла — в материале 360.ru.

Апрельский природный ступор Сегодня природа находится буквально в ступоре. Весна споткнулась в результате аномального похолодания и перехода осадков в твердое состояние, рассказал 360.ru метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «На опорной метеостанции ВДНХ вновь сформировался временный снежный покров высотой два сантиметра. В Подмосковье тоже местами лежит пусть и скромный, но все-таки снег — от нуля до двух сантиметров», — отметил эксперт. Больше всего насыпало в Коломне — четыре сантиметра. Тишковец предположил, что снежный покров быстро растает — скорее всего, москвичи не увидят его до следующего осенне-зимнего сезона. Апрельский снег сопровождается соответствующими отрицательными температурами. Утро пятницы метеоролог назвал пиком холода — метеостанции фиксировали заморозки до -1,4 градуса в Шаховской. Они, в свою очередь, принесли в регион гололедицу.

Снег в апреле — норма? Снежная и холодная погода, которая в последние дни накрыла Москву и Подмосковье, вполне нормальная для этих регионов. «У нас же снег обычно сходит в конце первой декады апреля. Поэтому довольно часто во втором весеннем месяце случаются снегопады. Например, в прошлом году тоже был снегопад, и выпало значительно большее количество осадков, чем сейчас. Тогда высота снежного покрова в период пика достигала 16 сантиметров, и снег держался пять суток», — объяснила 360.ru метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она назвала апрельский снег нынешнего года в два сантиметра легким укором зимы.

Погода в Москве и Подмосковье в середине апреля Характер погоды в столице и регионе будет улучшаться. Позднякова отметила, что в пятницу осадков уже не так много, к вечеру они стихнут и перейдут в небольшой дождь. «В субботу атмосферное давление подрастет, усилится власть антициклона. Хотя он северный и холодный, тем не менее погода станет облачной с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается», — пояснила она. Днем 11 апреля местами в Москве и Подмосковье пройдет небольшой дождь. Минимальная температура останется в столице в пределах -1….+1 градуса, по области — до -4. Днем москвичей порадует ясная погода, температура в городе составит +8…+10 градусов, в Подмосковье — на уровне +6…+11, что ниже климатической нормы. Атмосферное давление в нынешнюю пятницу — 747 миллиметров ртутного столба, в субботу оно вырастет до 753 миллиметров.

Какой будет погода в Москве и Подмосковье на Пасху-2026 В праздничный день, 12 апреля, погода в столице и регионе будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. «Ночная температура тоже станет положительной. В Москве около +1, а также +3 по области. Дневная температура составит в городе +10…+12 градусов, по области — +12 градусов», — рассказала Позднякова. Атмосферное давление на Пасху подрастет до 755 миллиметров ртутного столба. В начале следующей недели оно будет колебаться, но не сильно — от 755 до 750. Начиная с понедельника, 13 апреля, температура будет повышаться и днем, и ночью. Она приблизится к климатической норме, а дальше будет чуть выше нее. Останется переждать холодные пятницу и субботу, подытожила метеоролог.

Причины перепадов температур весной 2026 года Накануне в Москву и область вторгся циклон, который увлек за собой холодный арктический воздух с акватории Баренцева и Карского морей. «Этот клин холода дошел практически до Черноземья. В предстоящие выходные его сменит теплый атмосферный фронт. Воздушные потоки сменятся на более теплые», — отметил Тишковец. Кроме того, облаков станет поменьше, поэтому солнечная активность усилится и прогреет воздух. Из-за этого суточные колебания будут увеличиваться.