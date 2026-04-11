Москвичам рассказали о погоде на Пасху

Синоптик Тишковец: температура в Пасхальную ночь в Москве может опуститься до 0

В пасхальную ночь температура воздуха в Москве может опуститься до нуля градусов. Днем в воскресенье погода вернется в климатическое русло апреля, сообщил в телеграм-канале синоптик Евгений Тишковец.

По его словам, 12 апреля показания барометров продолжат расти, осадки пойдут на убыль и приобретут незначительный характер.

«Температурный фон после пяти дней холода вернется в свое климатическое русло. В пасхальную ночь в Москве 0…+3, в середине дня — +8…+11», — отметил метеоролог.

Тишковец добавил, что жителей Центральной России на следующей неделе ждет умеренное апрельское тепло.

«По ночам +1…+6, днем +10…+15, в конце недели — до +17 тепла. Весна скоро вернет утраченные позиции», — заключил синоптик.

Ранее в Москву и Московскую область фактически вернулась зима — со снегопадами и ночными заморозками.