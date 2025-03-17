В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать три дня, сообщили на сайте Гидрометцентра.

«Прочие опасности. Период предупреждения с 01:00 часов 17 марта до 01:00 часов 20 марта, местами гололедица», — уточнили синоптики.

В Московской области будет действовать аналогичный уровень опасности.

В Гидрометцентре также предупредили о гололедице жителей еще восьми регионов страны. Речь идет о Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской, Тверской и Тульской областях.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Москве выпадет снег с 15 по 18 марта. По его словам, похолодание продлится неделю, на дорогах будет гололедица.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил российских водителей, что до конца марта не стоит менять автомобильную резину.