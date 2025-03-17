В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

Фото: РИА «Новости»

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать три дня, сообщили на сайте Гидрометцентра.

«Прочие опасности. Период предупреждения с 01:00 часов 17 марта до 01:00 часов 20 марта, местами гололедица», — уточнили синоптики.

В Московской области будет действовать аналогичный уровень опасности.

В Гидрометцентре также предупредили о гололедице жителей еще восьми регионов страны. Речь идет о Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Рязанской, Тверской и Тульской областях.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в Москве выпадет снег с 15 по 18 марта. По его словам, похолодание продлится неделю, на дорогах будет гололедица.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил российских водителей, что до конца марта не стоит менять автомобильную резину.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте