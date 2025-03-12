Российских автомобилистов призвали не менять резину на летнюю в марте

Мартовская погода в России может быть обманчивой, в ближайшее время россиян снова ждет похолодание, а значит, смена автомобильной резины может быть преждевременной и опасной для водителей. Об этом 360.ru рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас резину менять не нужно, об этом стоит забыть до конца марта. Высокая для этого месяца температура, которая наблюдается сейчас, — это просто эпизод», — указал метеоролог.

По его словам, уже в субботу, 15 марта, ожидается похолодание. Ночью температура будет около нуля, днем будет колебаться в диапазоне от плюс двух до плюс пяти градусов. В ночь на воскресенье столбик термометра опустится от отрицательных значений.

«Нет смысла торопиться с переходом на летнюю резину, это может быть даже опасно. К этому вопросу лучше вернуться в апреле, но и тогда необходимо прислушиваться к метеорологическим прогнозам», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее ездить на зимней резине также призвал Минтранс Подмосковья. Из-за скачков температуры на дорогах может образоваться гололедица.