В Москве и Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности из-за снегопада

Оранжевый уровень погодной опасности ввели в Москве и Московской области из-за сильного налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Об этом сообщили в Гидрометцентре России .

Уровень погодной опасности сохранится в столице и области до 21:00 вторника, 31 декабря.

«Гололедно-изморозевое отложение. Местами сильное налипание мокрого снега на провода и деревья. Период предупреждения до 21:00 31 декабря», — указали в прогнозной карте синоптиков.

Кроме того, до 23:00 следующего вторника, 7 января, в Москве и Подмосковье продолжит действовать предупреждение о гололедице на дорогах.

Уходящий декабрь в последний день обрушил на жителей столичного региона снегопад. Синоптики центра «Фобос» предупредили жителей, что осадки к вечеру сменит похолодание до −3 градусов.

Пресс-служба Роскосмоса опубликовала сделанный с погодного спутника снимок пришедшего в Москву и область циклона.