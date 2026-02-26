Синоптик Ильин спрогнозировал прохладное начало весны в центральной России

Начало календарной весны в центральной России не порадует теплом. Об этом сообщил ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с Ura.ru .

По его словам, первые дни марта будут сопровождаться мокрым снегом, дождями и частыми перепадами температуры.

В Санкт-Петербурге конец февраля пройдет под влиянием влажных атлантических воздушных масс. Погода будет облачной, с чередованием снега, мокрого снега и дождя.

В Москве начало весны также не будет резким. Синоптики прогнозируют смену морозных ночей и дневных оттепелей.