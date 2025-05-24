Мощный циклон вызвал снег в Ханты-Мансийске и центральных районах Камчатки

В субботу в Ханты-Мансийске и центральных районах Камчатки выпал снег. Кадры заснеженных городов опубликовал Telegram-канал Mash .

Причиной внезапной непогоды стал мощный циклон. На улицах пошел дождь, появился гололед, а ветер дует со скоростью до 20 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что в регионах Поволжья, Урала и Сибири ожидаются заморозки. По его данным, нестандартная ситуация также складывается в азиатской части страны — аномальная жара с температурой выше +30 градусов.

Климатолог Центрального управления по мониторингу окружающей среды и гидрометеорологии Николай Терешонок заявлял, что на Москву летом обрушатся ураганы и грозы.