В Хабаровском крае выросла популяция кабана до 2 тысяч особей

Фото: РИА «Новости»

В Хабаровском крае отметили рост популяции кабана. Согласно данным учетных работ, каждый год она возрастает в пределах от одной до двух тысяч особей. Об этом сообщила пресс-служба управления охотничьего хозяйства правительства края.

«Ведется постоянный мониторинг особо опасных заболеваний: совместно с управлением ветеринарии исследуются биоматериалы от добытых и павших животных», — отметили в управлении.

Кроме того, специалисты ведут работу по улучшению кормовой базы и проверяют соблюдение правил охоты в регионе.

В пресс-службе напомнили, что запрет охоты на кабана в общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях края продлили до 10 января 2029 года.

Ранее научный сотрудник Кроноцкого заповедника Владимир Гордиенко сообщил, что на Камчатке выросла численность бурых медведей. Она достигла 25 тысяч особей.

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