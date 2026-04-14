На Камчатке выросла популяция бурых медведей

Численность бурых медведей на Камчатке достигла 25 тысяч особей. Об этом РИА «Новости» сообщил научный сотрудник Кроноцкого заповедника, биолог-охотовед Владимир Гордиенко.

За последние 15-20 лет популяция хищников в регионе понемногу увеличивалась, рассказал специалист. Общая численность медведей зависит в первую очередь от естественных факторов: обилия и доступности кормов.

Иногда на динамику влияют заболевания, при этом случались и локальные депрессии популяции. По словам Гордиенко, в 2019 и 2024 годах неурожай нажировочных кормов приводил к временному снижению численности.

