В Анапе проведут эксперимент по очистке песка от мазута

На пляже Анапы специалисты продолжают подготовку к эксперименту по сочетанию двух технологий просеивания песка от мелких фракций мазута. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Директор Кубанского научного фонда Виктор Анисимов отметил, что ранее эксперимент откладывали из-за погодных условий.

«Это механизированное просеивание сеялками, находящимися на вооружении „Курортов Анапы“, и с использованием технологии мокрого просеивания. Сочетание этих двух технологий, мы думаем, что даст более серьезный эффект по очистке», — отметил он.

В середине марта мазут снова выбросило на берег Анапы из-за потепления. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что специальные службы взяли под контроль ситуацию на участках береговой линии города. Более 1,7 тысячи человек принимают участие в уборке территории, загрязненной нефтепродуктами.

Мэрия Анапы подала в суд на владельцев танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые потерпели крушение в Керченском проливе. В море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В администрации потребовали взыскать с ответчиков 211 миллионов рублей.