Мазут снова выбросило на берег Анапы из-за потепления

Новые выбросы мазута зафиксировали на берегах Анапы на фоне потепления и повышения температуры воды в Черном море. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Как мы и ожидали, на берег Анапы начало выбрасывать небольшие фракции нефтепродуктов, которые до этого находились на дне», — написал он.

Глава региона отметил, что специальные службы взяли на контроль ситуацию на участках береговой линии города. Уборкой загрязненного нефтепродуктами берега занимаются свыше 1,7 тысячи человек, среди них сотрудники МЧС и волонтеры.

По словам Кондратьева, власти рассмотрят возможность проведения курортного сезона совместно с Роспотребнадзором. Он отметил, что вопросы безопасности и здоровья отдыхающих станут приоритетными в вынесении окончательного решения.

Ассоциация туроператоров России сообщала, что рабочие вывезли с пляжей Анапы тысячи тонн загрязненного мазутом песка. К 1 марта загрязнения почти не осталось.