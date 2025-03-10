Мэрия Анапы подала в суд на владельцев танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239»

Мэрия Анапы потребовала 211 млн с владельцев «Волгонефти-212» и «Волгонефти-239»

Власти Анапы подали в Арбитражный суд Краснодарского края иск к компаниям «Волготранснефть» и «Кама-шиппинг», которые являются владельцами потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

В анапской администрации потребовали взыскать с ответчиков 211 миллионов рублей. Такую сумму на сегодняшний день муниципалитет выплатил по контрактам для работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

«Данная сумма не является окончательной, и в дальнейшем администрация намерена увеличить исковые требования», — подчеркнули в мэрии.

Ранее судовладелец назвал причину крушения танкера «Волгонефть-239». По словам представителя компании Ольги Паутовой, крушение могло произойти из-за ветроволновой нагрузки, которая превысила запас прочности корпуса судна.