Уже на следующей неделе в Москве ожидается до +22 градусов тепла

Гидрометцентр: потепление до +22 градусов ожидается в Москве в начале апреля

В первые три дня апреля в Москве ожидается потепление до +22 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщили в Гидрометцентре.

«В Москве 1 апреля — облачно, местами — небольшой дождь, но ждем повышения температуры: от +17 до +21 градуса. В следующие два дня дневная температура подрастет, составит +17... +22 градусов», — заявили в пресс-службе.

Синоптик Евгений Тишковец в телеграм-канале добавил, что аномальные температурные показатели сохранятся всю рабочую неделю с высокой вероятностью серии рекордов тепла.

«К концу семидневки похолодает и с дождями. Апрель начнется с опережением климатического календаря на полтора месяца», — написал он.

Ранее метеоролог Марина Макарова опровергла появившиеся в Сети слухи о снегопаде в Московской области перед Пасхой. По ее словам, на такой длительный период спрогнозировать осадки невозможно.