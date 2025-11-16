Ученый РАН оценил возможность поворота сибирских рек в Среднюю Азию

Проект переброски части стока Оби в страны Центральной Азии нереализуем по политическим причинам и не имеет смысла с экологической точки зрения. Такое мнение высказал заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем СО РАН Владимир Кириллов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Кириллов отметил, что страны сейчас не смогут договориться, а сам проект, по его оценке, реализовать невозможно. Он также подчеркнул, что начинать нужно с анализа существующей водной системы в бассейнах Амударьи и Сырдарьи. По его словам, межгосударственный характер этих рек делает регулирование водных ресурсов крайне сложным.

При этом ученый считает полезным научное изучение темы: оно могло бы дать локальные решения, как это произошло, например, при строительстве Кокаральской плотины.

Три медведя украли улов у камчатских рыбаков. Мужчины выловили рыбу в реке Каюк. Они оставили добычу без присмотра, и к ней пришли животные.