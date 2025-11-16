Три медведя украли улов у камчатских рыбаков

Семья медведей забрала оставленный без присмотра улов рыбаков на Камчатке. Видеозапись с косолапыми грабителями оказалась в распоряжении 360.ru.

Мужчины выловили рыбу в реке Каюк. Они оставили добычу без присмотра, и к ней пришли три медведя: самка и два медвежонка. Любители рыбалки попытались отпугнуть хищников криками, но из этого ничего не вышло.

Автор видео — рыбак Оскар Кравчук — рассказал 360.ru, что медведи съели все 20 средних и крупных гольцов.

«Чуть выше по течению, метров 12-15, лежало еще шесть крупных гольчиков — их мы успели забрать», — добавил рыбак.

Собеседник 360.ru пояснил, что медведица решила полакомиться чужим уловом и не стала нападать на людей.

«Скорее всего, из-за того, что за моей спиной было достаточно рыбы, на ее взгляд, она первым делом предпочла рыбу, а не мясо в куртке и резиновых сапогах», — с иронией отметил он.

Ранее белые медведи стали частыми гостями на метеорологической станции, расположенной около мыса Челюскин. Полярники сообщили, что животные приходят ночью в поисках еды.