Россиянам пообещали одно из самых лучших лунных затмений

В следующее воскресенье, 7 сентября, Луна целиком окажется в тени Земли, вызвав редкое и впечатляющее явление — полное лунное затмение. Об этом сообщил Telegram-канал «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».

«Произойдет одно из самых лучших лунных затмений на ближайшие года», — заявили авторы публикации.

Видно его будет на большей части России и ближнего зарубежья. Жители Москвы, Петербурга и многих городов европейской части страны смогут насладиться красивыми видами приблизительно в 19:10, когда Луна поднимется над горизонтом. Пик самого затмения придется примерно на период с 09:27 до 22:57.

В регионах восточнее Урала вплоть до Байкала астрономическое явление пройдет глубокой ночью, а на Дальнем Востоке предстоит наблюдать небесное шоу ранним утром 8 сентября.

«Сложные условия видимости данного затмения будут на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области — тут данное затмение будет видно уже на восходе Солнца и на закате Луны (утро 8 сентября)», — уточнили в публикации.

Также на следующей неделе Землю накроет мощная магнитная буря. Ее пик придется на 2 сентября.