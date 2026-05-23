Ученые рассказали, когда Землю накроют новые магнитные бури

ЛСА РАН: следующие магнитные бури придут на Землю 11 и 12 июня

После недавнего шторма геомагнитная обстановка стабилизировалась, но в июне на Земле ожидают новый период магнитных бурь. Об этом рассказали ученые Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.

Специалисты сообщили, что до конца мая магнитосфера останется в основном спокойной. Кратковременное усиление активности ожидают 27 мая, после чего должен сохраниться ровный фон без выраженных бурь.

На 23 мая ученые оценили вероятность магнитной бури всего в 7%. Прогнозируемый индекс геомагнитной активности составил около 12, что соответствует умеренному уровню.

Возмущения спрогнозировали на 11 и 12 июня, а 13 июня сохранится риск остаточных колебаний.

По данным ученых, ранее активность на Солнце начала увеличиваться из-за гигантских пятен. До их появления на видимой стороне остается еще один-два дня, однако вспышки в высоких слоях короны уже видны из-за края светила.