Ученые рассказали, когда Землю накроют новые магнитные бури
ЛСА РАН: следующие магнитные бури придут на Землю 11 и 12 июня
После недавнего шторма геомагнитная обстановка стабилизировалась, но в июне на Земле ожидают новый период магнитных бурь. Об этом рассказали ученые Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ.
Специалисты сообщили, что до конца мая магнитосфера останется в основном спокойной. Кратковременное усиление активности ожидают 27 мая, после чего должен сохраниться ровный фон без выраженных бурь.
На 23 мая ученые оценили вероятность магнитной бури всего в 7%. Прогнозируемый индекс геомагнитной активности составил около 12, что соответствует умеренному уровню.
Возмущения спрогнозировали на 11 и 12 июня, а 13 июня сохранится риск остаточных колебаний.
По данным ученых, ранее активность на Солнце начала увеличиваться из-за гигантских пятен. До их появления на видимой стороне остается еще один-два дня, однако вспышки в высоких слоях короны уже видны из-за края светила.