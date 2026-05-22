На Солнце начала увеличиваться активность из-за гигантских пятен

Активность на Солнце начала увеличиваться из-за гигантских пятен. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На космическую погоду начали давить гигантские пятна, приближающиеся с обратной стороны», — рассказали ученые.

До выхода пятен на видимую сторону Солнца остается еще один-два дня, однако происходящие высоко в короне вспышки уже заметны из-за горизонта.

В лаборатории добавили, что опасаться нечего. Данные аппарата Solar Orbiter говорят о том, что активные области распадаются.

Ранее ученый из Пермского политеха Евгений Бурмистров предупредил о возможной магнитной буре из-за вспышек на Солнце. Обстановка будет меняться в течение нескольких недель.