В ближайшие дни в разных частях России проявятся резкие погодные контрасты. В центральных регионах ожидается аномально высокая температура, тогда как в Сибири будет заметное похолодание. Об этом сообщили в Гидрометцентре .

Температура в центре страны окажется выше климатической нормы сразу на семь и более градусов. Такая ситуация затронет не только Москву и Подмосковье, но и другие регионы.

При этом в Сибири в ближайшие дни сохранится противоположная температурная аномалия. В отдельных районах прогнозируют заморозки.

«Аномально жаркая погода выше нормы на семь и более градусов ожидается не только для Москвы и области, но и для всего центрального региона, для Поволжья, для Вологодской, Архангельской областей, для юга Коми. А отрицательная аномалия сохраняется в Сибири в ближайшие дни», — рассказала ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с РИА «Новости».

Синоптик уточнила, что в Иркутской области 19 и 20 мая температура местами может опуститься до -3 градусов. В Тыве 20 мая в горных районах прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега.

Москвичам и жителям Подмосковья по-прежнему обещают до +32 градусов. То, как выглядит эта природная аномалия с орибиты Земли, вчера показали специалисты Роскосмоса. Они опубликовали снимки со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».