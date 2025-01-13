Три дельфина погибли в Крыму из-за разлива мазута

Три дельфина погибли у берегов Крыма из-за разлива мазута. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24» .

Он отметил, что в регионе пытаются спасти морских птиц, испачкавшихся в нефтепродуктах.

Также Аксенов не исключил, что остатки мазута могут вытечь из потерпевших крушение танкеров во время курортного сезона, если суда до этого времени не уберут из акватории Черного моря. Сейчас из-за холодной воды нефтепродукты достаточно вязкие, объяснил он.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что волонтеры начали очищать от мазута пляжи в районе Голубой бухты. По его словам, удалось вывезти почти полтонны грязного песка с пляжей Качи, а в Круглой бухте установили боновые заграждения, чтобы в мазут не попадали птицы.