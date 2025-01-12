Волонтеры начали очищать от мазута пляжи в районе Голубой бухты в Севастополе

Развожаев: в Севастополе приступили к очистке от мазута пляжей Голубой бухты

Специалисты от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС и волонтеры продолжили расчищать пострадавшие от выбросов мазута пляжи. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

По его словам, удалось расчистить пляж «Парус», побережье вдоль береговой линии до Андреевки, а также в районе СТ «Берег». Развожаев также поблагодарил Федерацию бокса Севастополя, которая помогла убрать тяжелые мешки с грунтом.

Волонтеры вместе со специалистами вывезли 0,46 тонн грязного песка с пляжей Качи. По словам губернатора, 12 января начались работы по расчистке пляжей в районе Голубой бухты.

«Спасательная служба Севастополя оперативно развернула большую палатку для волонтеров, где можно переодеться и передохнуть», — подчеркнул он.

Для уборки бесплатно выдают весь необходимый инвентарь и средства защиты, добавил Развожаев. Также он подтвердил, что в Круглой бухте установили боновые заграждения, чтобы защитить птиц от попадания в мазут.

Ранее глава МЧС Александр Куренков прибыл в Анапу. Министр проконтролирует работы по расчистке загрязненного мазутом побережья после крушения танкеров в Керченском проливе.