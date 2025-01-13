Глава Крыма допустил утечку остатков мазута из танкеров в курортный сезон

Аксенов: остатки мазута могут вытечь из танкеров во время курортного сезона

Остатки мазута из потерпевших крушение танкеров могут вытечь во время курортного сезона. Такое мнение выразил в эфире телеканала «Россия-24» глава Крыма Сергей Аксенов.

Сейчас мазут находится в вязком состоянии из-за низкой температуры воды, но при ее потеплении нефтепродукты могут вытечь, если танкеры до лета не уберут из акватории Черного моря.

Члены Российского экологического движения ранее направили президенту Владимиру Путину письмо, в котором предложили усилить экологическую безопасность водных транспортных путей.

В пятницу, 10 января, произошел новый разлив нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. В субботу пятна мазуты выявили на побережье Азовского моря. В ликвидации выбросов мазута участвуют сотрудники МЧС и волонтеры. На месте работают местные чиновники.