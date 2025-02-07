В Москве спасли выставленного на продажу львенка

Правоохранители спасли львенка, которого продавали в интернете за 260 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Мы получили сигнал о животном в опасности. В ходе проверки информации, прокуроры выявили на платформе бесплатных объявлений предложение о продаже детеныша льва за 260 тысяч рублей», — заявили в ведомстве.

В итоге правоохранители совершили инсценированную покупку, чтобы получить животное. Продавец никаких документов на зверя не предоставил. Неизвестно, на каких основаниях он им владел.

Трехмесячного львенка передали в реабилитационный центр диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Сейчас его обследуют.

Силовики устанавливают обстоятельства попадания дикого зверя в руки предыдущего хозяина. По факту случившегося инициировали процессуальную проверку.

Ранее в Грозном спасли львенка, который жил в кальянной. Состояние детеныша было крайне тяжелым. Его вес был четыре килограмма, при норме в 15-20.