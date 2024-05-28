Торнадо и ураганы унесли жизни 21 американца

CNN: более 110 млн человек в США находятся под угрозой из-за торнадо и ураганов

В США из-за сильного ухудшения погоды более 110 миллионов американцев находятся под угрозой. Об этом сообщил телеканал CNN .

По информации телеканала, на США надвигаются торнадо и ураганы. По их данным, от стихии уже погиб 21 человек.

В конце апреля в штате Оклахома из-за торнадо погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Одновременно произошли несколько опасных торнадо, сообщили СМИ.

В Китае из-за торнадо погибли пять человек, еще 33 пострадали. Повреждения получили свыше 140 зданий фабрик и заводов. В другой провинции прошел сильный град, он повредил автомобили и крыши домов.