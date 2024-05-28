Торнадо и ураганы унесли жизни 21 американца

В США из-за сильного ухудшения погоды более 110 миллионов американцев находятся под угрозой. Об этом сообщил телеканал CNN.
По информации телеканала, на США надвигаются торнадо и ураганы. По их данным, от стихии уже погиб 21 человек.
В конце апреля в штате Оклахома из-за торнадо погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Одновременно произошли несколько опасных торнадо, сообщили СМИ.
В Китае из-за торнадо погибли пять человек, еще 33 пострадали. Повреждения получили свыше 140 зданий фабрик и заводов. В другой провинции прошел сильный град, он повредил автомобили и крыши домов.
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