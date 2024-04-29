Четыре человека погибли из-за торнадо в США | 360°

Мир 29 апреля 2024, 01:59 Четыре человека погибли из-за торнадо в США CNN: как минимум четыре человека погибли из-за торнадо в Оклахоме Unsplash

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По меньшей мере четыре человека погибли в результате нескольких торнадо в американском штате Оклахома. Среди них один ребенок. Об этом сообщило CNN.

По данным канала, в Оклахоме одновременно произошли несколько опасных торнадо. Из-за них погибли два человека в Холденвилле, один — недалеко от Мариетты и еще один в городе Сульфур.

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«Это определенно самый большой ущерб, который я видел с тех пор, как стал губернатором», — заявил глава штата Кевин Ститт.

По словам губернатора, около 30 человек пострадали в результате разгула стихии. Метеорологическая служба предупредила об угрозе новых ураганов.

Ранее стало известно, что пять человек погибли и 33 пострадали из-за сильнейшего торнадо, которое обрушилось на город Гуанчжоу на юге Китае. В результате урагана повреждения получили свыше 140 зданий фабрик и заводов.