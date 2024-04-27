Мощный торнадо унес жизни пяти человек на юге Китая | 360°

Мир 27 апреля 2024, 19:45 Мощный торнадо унес жизни пяти человек на юге Китая CCTV: пять человек погибли и 33 пострадали из-за торнадо в Китае Lan Wei / Global Look Press

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Пять человек погибли и еще 33 пострадали из-за сильнейшего торнадо, обрушившегося на город Гуанчжоу в КНР. О последствиях разгула стихии сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Торнадо успел пронестись по четырем деревням в районе Байюнь. На место происшествия направили бригады для проведения поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ.

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Завершили поисковую операцию около 22:00 по местному времени (16:00 — по московскому). Людей, получивших травмы, госпитализировали.

По предварительной оценке, повреждения получили свыше 140 зданий фабрик и заводов, уточнил RT.

В провинции Гуандун прошел сильный град, там повредило крыши домов, автомобили. Также появлялись сообщения о пострадавших животных.