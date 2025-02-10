Танкер «Волгонефть-239» не смог уйти на стоянку из-за шторма

Защита владельца «Волгонефти-239»: у танкера не было возможности уйти на стоянку

Защита владельца потерпевшего крушение танкера «Волгонефть-239» заявила, что судно не смогло уйти на стоянку из-за шторма. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Прокуратура требует взыскать максимальный штраф с судовладельца, настаивая, что танкер мог отправиться на стоянку. В свою очередь, защита запросила минимальный штраф, ссылаясь на сложное финансовое положение и перенесенное банкротство.

Судовладельца обвинили по статье о нарушении требований технических регламентов. Следующее заседание назначили на 18 февраля.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. С судов эвакуировали 27 человек, один член экипажа погиб.

В результате инцидента произошел разлив нефтепродуктов. Сотрудники спасательных служб вывезли с побережья более 178 563 тонн песка и грунта с мазутом

В конце января рабочие начали демонтаж севшего на мель танкера «Волгонефть-239». Судно хотят разобрать на части до конца марта.