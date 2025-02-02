Больше 178 тонн песка и грунта с мазутом вывезли с побережья Керченского пролива

Сотрудники спасательных служб очистили больше 346 километров берега, загрязненного нефтепродуктами после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

С побережья вывезли уже более 178 563 тонн песка и грунта с мазутом. В акватории Черного моря обследовали больше 6610 квадратных километров, обработали сорбентом больше 52 тысяч квадратных метров.

За сутки 1 февраля водолазные группы обследовали дно и причал в районе поселка Витязево. Сотрудники вручную собрали и подняли на поверхность 27 мешков с нефтепродуктами общим весом 1350 килограммов.

Ранее стало известно, что рабочие начали демонтаж севшего на мель танкера «Волгонефть-239». Судно разберут на части до конца марта 2025 года. Перед началом демонтажа из трюма выкачали больше 1,4 тысячи тонны нефтепродуктов.