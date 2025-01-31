Рабочие начали демонтаж севшего на мель танкера «Волгонефть-239»

Севший на мель в районе мыса Панагия танкер «Волгонефть-239» разберут на части до конца марта. Работы по демонтажу сухогруза уже начались, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что перед началом разбора из трюма откачали более 1,4 тысячи тонн нефтепродуктов и провели дегазацию внутренностей судна. Кроме того, из кают и рабочих помещений вынесли все вещи и оборудование.

«Проведение работ стало возможно благодаря построенному в кратчайшие сроки силами края и специалистами региональных компаний подъездному техническому пути и обвалованию танкера», — добавил Кондратьев.

Губернатор края добавил, что для проезда техники к судну проложили специальный технический путь, по которому вывезут части танкера.

Ранее владелец сухогруза назвал верным решение капитана «Волгонефть-239» посадить судно на мель. Он пояснил, что во время шторма танкер переломился и, чтобы предотвратить разлив всего мазута из трюма и полный развал судна, капитан отдал приказ идти на отмель.