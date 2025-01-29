29 января 2025 19:48 Танкер «Волгонефть-239» начали готовить к утилизации корпуса
С борта танкера «Волгонефть-239» выносят технику и мебель перед началом утилизации корпуса судна. Об этом сообщили в
пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.
В каютах и внутренних помещениях танкера приступили к работам по демонтажу обшивки, отделочных конструкций и прочих материалов, которые необходимо удалить. Рабочие грузят все в грузовики и вывозят с берега.
Ранее стало известно, что
откачку нефтепродуктов из кормовой части «Волгонефти-239» удалось завершить раньше планируемого срока. За период с 19 по 25 января специалисты откачали 1488 тонн мазута.
Вокруг потерпевшего крушение в Керченском проливе судна возвели дорогу. Техническое сооружение отгородило танкер от открытых вод и позволило
пресечь распространение нефтепродуктов в море.
С пляжей Керченского пролива вывезли
больше 168 тысяч тонн загрязненного песка. Спасатели и волонтеры продолжают работы.
Сегодня 07:19 Три человека пострадали в массовом ДТП на севере Москвы
Сегодня 07:08 Два человека погибли при пожаре в бытовках на юго-западе Москвы
Сегодня 06:42 В Донецке задержали агента СБУ, собиравшего данные о российских военных
Сегодня 06:21 Военный самолет в США рухнул в реку после столкновения с гражданским рейсом
Сегодня 05:54 «Успокоит Польшу навсегда». Названы последствия размещения «Орешника» в Белоруссии
Сегодня 05:40 В Мексике люди встретили собаку, глодающую человеческий череп Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте