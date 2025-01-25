Откачку нефтепродуктов из «Волгонефти-239» завершили раньше срока

Специалисты Морспасслужбы раньше запланированного срока откачали весь мазут из кормовой части танкера «Волгонефть-239». Они начали проводить зачистку для утилизации резервуаров с судна, сообщил заместитель председателя правительства Виталий Савельев.

Для проезда к танкеру специалисты возвели временную подъездную техническую дорогу. Также проезд для битумовозов обеспечили благодаря спецплощадке, укрепленной бетонными плитами.

За период с 19 по 25 января из танкера откачали 1488 тонн нефтепродуктов.

«Сейчас идет подготовка проекта утилизации кормовой части судна как затонувшего имущества. Согласно распоряжению капитана морского порта Тамань, разработка проекта должна быть завершена до 30 января», — отметил Савельев.

Ранее МЧС сообщило, что сотрудники провели мониторинг на территории порядка пяти тысяч квадратных километров акватории Черного моря. Для этого спасатели задействовали 26 судов. Водолазы собрали в районе причала Витязево свыше 1400 килограммов мазута.