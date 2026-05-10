Таяние льдов в Антарктиде оказалось быстрее прогнозов

NC: льды в Антарктиде могут таять быстрее, чем ожидалось по прогнозам

Скорость таяния шельфовых ледников в Антарктиде может оказаться выше прежних прогнозов. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications .

По словам одного из ученых — Цинь Чжоу, — Антарктида хранит в себе самый большой потенциал для будущего повышения уровня Мирового океана.

Ослабление или разрушение ледяного щита способно высвободить огромные массы льда. Если он исчезнет полностью, вода может подняться до 58 метров. Это станет причиной катастрофических наводнений, которые затронут миллионы людей.

Ранее Международный союз охраны природы присвоил обитающим в Антарктиде императорским пингвинам статус вымирающего вида. Судя по прогнозу ученых, их популяция к 2080 году сократится вдвое.

В начале апреля российские ученые обнаружили в Антарктиде новый географический объект — оазис на мысе Беркс. Там находятся 18 ранее неисследованных озер.