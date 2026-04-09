Антарктические императорские пингвины оказались на грани вымирания

Императорские пингвины, которые обитают в Антарктиде, получили статус вымирающего вида. Такое решение принял Международный союз охраны природы, сообщили в пресс-службе организации.

По прогнозу ученых, уже к 2080-м годам популяция императорских пингвинов может сократиться вдвое. С 2009 по 2018 год численность этих птиц уменьшилась примерно на 10%. Это более 20 тысяч взрослых особей.

В организации связали угрозу для пингвинов с рекордным таянием берегового льда в Антарктиде. Статус вида, который планета может потерять, присвоили и кергеленским морским котикам.

Ученые не исключили, что дальнейшее сокращение численности животных и птиц может ускориться из-за изменений климата.

Ранее в докладе 160 ученых из 23 стран были представлены сведения о постепенном вымирании тепловодных коралловых рифов из-за выбросов парниковых газов.