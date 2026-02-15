Станция «Восток» в Антарктиде стала самой морозной точкой планеты за сутки

Российская полярная станция «Восток» зафиксировала самую низкую температуру воздуха на Земле за прошедшие сутки. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.

Столбики уличных термометров в Антарктиде снизились до отметки −55,8 градуса.

В тройку самых холодных мест за последние 24 часа также вошли село Илирней на Чукотке с −52 градусами и Оймякон в Якутске с −48,9. Самым жарким местом на планете на сутки стал аэропорт Каира с +42 градуса.

«С аналогичным температурным показателем в топ-3 по жаре вошел город Бейра в Мозамбике, а в аэропорту Ниамея в Нигере жара окрепла до +40,7 градуса», — добавили в Гидрометцентре.

Ранее международная группа ученых забила тревогу из-за признаков глобального потепления. По их расчетам, при повышении температуры на 3–4 градуса общество и экономика перестанут функционировать в привычном виде.