Точка невозврата. Ученые предупредили о приближении адского климата на Земле

Мир ближе, чем считалось ранее, к необратимым климатическим изменениям: после прохождения точки невозврата остановить глобальное потепление будет невозможно. Об этом предупредила газета The Guardian со ссылкой на международную группу ученых.

Глобальное потепление всего на 1,3 градуса уже привело к экстремальным погодным явлениям по всему миру. При повышении температуры на 3–4 градуса экономика и общество перестанут функционировать в привычном виде, но эффект «парниковой Земли» окажется еще более разрушительным, предупредили специалисты.

«Пересечение даже некоторых пороговых значений может обречь планету на парниковый эффект. Политики и общественность по-прежнему в значительной степени не осведомлены о рисках, связанных с тем, что фактически станет точкой невозврата», — заявил ученый Кристофер Вольф.

Научный сотрудник Тим Лентон добавил: серьезные угрозы возникнут уже при потеплении на три градуса — двигаться к «парниковой Земле» для этого необязательно.

Ученые призвали к немедленному сокращению выбросов: текущие обязательства стран недостаточны, а окно возможностей стремительно сужается.

Ранее исследователи выяснили, что Марс оказывает большее влияние на климат Земли, чем предполагалось.