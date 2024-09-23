Стало известно, когда закончится бархатный сезон на юге России

Бархатный сезон на юге европейской России продлится дольше, чем обычно. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд в беседе с РИА «Новости» .

«На юге европейской России температура будет около нормы, но там нормы высокие, поэтому там просто замечательная погода. Температура преимущественно 22-27 градусов, и температура воды по-прежнему высокая», — сказал он.

По словам эксперта, бархатный сезон, когда температура воздуха и воды примерно одинаковая, в этом году поздно начался и поздно закончится — не раньше середины октября.

А вот москвичам обещали совсем другую погоду. Синоптики прогнозируют заморозки 22–24 сентября. По данным столичного МЧС, температура понизится до минус двух градусов, местами столбик термометра опустится до минус четырех.

До этого жители Москвы, Подмосковья и Петербурга заметили цветение сирени из-за задержавшаяся до середины сентября жаркой погоды. Растение расцвело в Серебряном бору, где температура была выше +26 градусов.